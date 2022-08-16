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Громкие премьеры и ветераны СВО: чем удивил первый день форума «Армия-2022»

Громкие премьеры и ветераны СВО: чем удивил первый день форума «Армия-2022»

Международный военно-технический форум «Армия-2022» стартовал 15 августа в подмосковной Кубинке. Крупнейшая ежегодная выставка наиболее перспективных образцов российского и иностранного вооружений с первого дня удивила обилием уникальных разработок.

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