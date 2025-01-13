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Директор ФБР: Китай внедрил вредоносные программы в объекты инфраструктуры США

Директор ФБР: Китай внедрил вредоносные программы в объекты инфраструктуры США

Китайская Народная Республика внедрила вредоносные программы в критически важные объекты инфраструктуры Соединенных Штатов, такие как очистные сооружения, энергетические сети, трубопроводы природного газа и телекоммуникационные системы.

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