Китайская Народная Республика внедрила вредоносные программы в критически важные объекты инфраструктуры Соединенных Штатов, такие как очистные сооружения, энергетические сети, трубопроводы природного газа и телекоммуникационные системы.
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