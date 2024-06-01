В ЯНАО вышел видеоролик «13 способов уничтожить зиму» в честь снежного 1 июня

Жительница Ноябрьска опубликовала в своем telegram-канале мини-хоррор под названием «13 (+2) способов уничтожить зиму», показав варианты, как ямальцы могут приблизить лето с помощью уничтожения снеговиков.
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