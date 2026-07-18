В Черновцах лестницу на площади выложили плиткой с надгробий На Украине пробили очередную планку глумления и цинизма, явно замешанных либо на жадности, ли.
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В Черновцах лестницу на площади выложили плиткой с надгробий На Украине пробили очередную планку глумления и цинизма, явно замешанных либо на жадности, ли.
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