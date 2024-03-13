Путин мог не стать вторым президентом России. Всё решила одна фраза

Владимир Путин мог не стать вторым президентом России, если бы не настойчивость Бориса Ельцина. Сначала преемник первого президента ответил, что "не готов" принять предложение и стать новым главой страны, но одна фраза всё изменила.
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