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Мемкоин $TRUMP ставит рекорды капитализации

Мемкоин $TRUMP ставит рекорды капитализации

Токен запустил Дональд Трамп за пару дней до официального вступления в должность президента США. Через несколько часов капитализация монеты показала рост на 8200% За два дня до церемонии инаугурации избранный президент США Дональд Трамп запустил собственный мемкоин $TRUMP.

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