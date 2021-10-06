На Украине будут бороться с холодами грабежом награбленного

Украинское руководство лихорадочно ищет способы прохождения приближающегося отопительного сезона в условиях почти полного отсутствия запасов угля, довольно скромных запасов газа, небывалых цен на энергоносители и в значительной мере сорванной подготовки к зиме с технической точки зрения Причем о поиске денег и срочной закупке энергоносителей, об отказе от грабительской схемы ценообразования на газовом рынке или о форсировании технической подготовки — то есть о нормальных вариантах решения проблемы — речь, разумеется, не идет.