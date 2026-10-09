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Минобороны предложило расширить полномочия военной полиции

Минобороны предложило расширить полномочия военной полиции

Поправки предусматривают новые способы поиска уклоняющихся от службы, дополнительные права командиров военной полиции по уголовным делам и особые правила перевозки задержанных в зонах конфликта  .

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