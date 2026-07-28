Россия видит два способа противодействия террористической деятельности киевского режима, однако из-за блокировки международно-правовых механизмов коллективным Западом на первый план выходит достижение целей военным путем.
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