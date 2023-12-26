Военные хирурги провели уникальную операцию по удалению осколка из сонной артерии военнослужащего

Военные хирурги западной группировки войск провели микрохирургическую операцию по извлечению осколка из сонной артерии военнослужащего, раненного на купянском направлении, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
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