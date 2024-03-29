ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Пьяный сосед загадил мне окно, но помыть согласился лишь после того, как я пообещал пожаловаться его маме

Пьяный сосед загадил мне окно, но помыть согласился лишь после того, как я пообещал пожаловаться его маме

Несколько месяцев назад мой сосед сверху пошел вразнос. От Димки ушла жена, он пару дней порыдал белугой, лежа в кровати, потом внезапно вкусил свободу.

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