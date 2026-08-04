В Госдуме назвали ключевого инициатора антироссийской политики в Европе

Германия останется одним из ключевых инициаторов антироссийской политики в Европе в ближайшие годы. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с РИА Новости.
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