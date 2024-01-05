В России прокомментировали призыв Залужного к депутатам Рады идти на фронт

Депутат Швыткин: призыв Залужного к Раде идти на фронт связан с демотивацией Украинская армия демотивирована, и это чувствуется на уровне руководства республики, считает член комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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