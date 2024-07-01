На территории Кубани объявили штормовое предупреждение 1 и 2 июля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. 1 и 2 июля местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (включая Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии