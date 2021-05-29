Полутораметрового амурского полоза увидели в центре Уссурийска

С наступлением теплых деньков из укрытий начали выползать змеи. Фотографией упитанного амурского полоза, обнаруженного в центре Уссурийска, поделились читатели ИА UssurMedia.
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