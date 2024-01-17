МО: ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Московской области, еще один беспилотник был перехвачен под Санкт-Петербургом.