События в Сирии поставили ребром мигрантский вопрос в России Фото: Wikipedia.com Атакующих Сирию протурецких боевиков активно поддерживают радикалы из России.
«Рынок “Садовод” взял штурмом Алеппо»
Комментарии
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Alex Nемо
Вопрос не правильно поставлен! Сколько банки и телефонные компании получают за перевод средств? Вот правильный вопрос. А вот на него дать правильный ответ могут только соответствующие службы, и для того чтобы они работали есть соответствующая статья в УК РФ. Называется пособничество и поддержка терроризма! В своё время я работал в очень крупной индийской компании. Насколько серьёзной? Во время одной из наших рекламных компаний наши ребята бесплатно раздавали бриллиантовые серёжки закреплённые на визитке на улицах в Манхеттене, просто чтобы люди заходили на наш новенький, на тот момент, интернет портал для покупки ювелирки. За время работы в компании я побывал в командировках в Танзании, Индии, Японии, Китае, Европе (4 страны ЕС). После 9-11 было установлено что несколько сотрудников компании, причем просто рядовые сотрудники, переводили деньги в мутные организации каким-то боком связанные с Аль-Кейдой. Учитывая размеры компании, нашего президента вызвали на слушания в ни много ни мало конгресс США! В результате компания вынуждена была закрыть ВСЕ свои отделы и филиалы в США и прекратить все операции для населения США. Некоторым сотрудникам было предложено переехать в другие страны и работать там в филиалах компании. Кое-кто уехал. Было ли это больно для налоговой системы США? Да было! Потеряны налоги с золотодобычи, обработки и продажи драгметаллов и камней, налоги с достаточно хороших зарплат более чем 15 тысяч, работавших на территории 48 штатов в США, людей, которым, кстати, пришлось платить пособие по безработице, а это от 400 до 700 баксов в НЕДЕЛЮ каждому, в зависимости от штата. - Так что когда политики думают о безопасности государства и народа - всё делается просто и быстро!
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44 мин.
Добрый Кот
Все те, кто открыто пропагандирует бесконтрольный ввоз черножопых- это пособники ваххабитов и террористов. Ведь им плевать, кто сюда едет. Главное поиметь с них побольше денег. Они понимают, что мастурбеки сплошной криминал. Но им пофиг.
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37 мин.
Александр Макеев
Эти террористы реализуют их мышление-мировоззрение-идеологию-веру... злокачественной патологии перезрелости за здравомыслие: эпоха 12. Маниакальность. Краткое обозначение эволюционных эпох индивидуального и общественного развития: Q. Маугли. 1. Общинность. 2. Гегемонизм. 3. Варварство. 4. Феодализм 5. Мракобесие. 6. Романтизм. 7. Гениальность. 8. Прагматизм. 9. Социализм. 10. Капитализм. 11. Либерализм. 12. Маниакальность. 13. Маргинальность. 14. Психопатия. X. Крах Это именно краткое перечисление эпох мышления-мировоззрения. А человек такой, какое у него мышление-мировоззрение. Есть более развёрнутое описание качеств каждой эволюционной эпохи мышления-мировоззрения-идеологии-веры-менталитета-морали-культуры индивида и общества. Эта классификация опубликована в интернете в книге "К ГАРМОНИИ БЫТИЯ С СОБОЙ И ВСЕЛЕННОЙ", опубликованной в интернете 03.12.2024. 🧑🎓
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19 мин.
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