«Рынок “Садовод” взял штурмом Алеппо»

Alex Nемо

Вопрос не правильно поставлен! Сколько банки и телефонные компании получают за перевод средств? Вот правильный вопрос. А вот на него дать правильный ответ могут только соответствующие службы, и для того чтобы они работали есть соответствующая статья в УК РФ. Называется пособничество и поддержка терроризма! В своё время я работал в очень крупной индийской компании. Насколько серьёзной? Во время одной из наших рекламных компаний наши ребята бесплатно раздавали бриллиантовые серёжки закреплённые на визитке на улицах в Манхеттене, просто чтобы люди заходили на наш новенький, на тот момент, интернет портал для покупки ювелирки. За время работы в компании я побывал в командировках в Танзании, Индии, Японии, Китае, Европе (4 страны ЕС). После 9-11 было установлено что несколько сотрудников компании, причем просто рядовые сотрудники, переводили деньги в мутные организации каким-то боком связанные с Аль-Кейдой. Учитывая размеры компании, нашего президента вызвали на слушания в ни много ни мало конгресс США! В результате компания вынуждена была закрыть ВСЕ свои отделы и филиалы в США и прекратить все операции для населения США. Некоторым сотрудникам было предложено переехать в другие страны и работать там в филиалах компании. Кое-кто уехал. Было ли это больно для налоговой системы США? Да было! Потеряны налоги с золотодобычи, обработки и продажи драгметаллов и камней, налоги с достаточно хороших зарплат более чем 15 тысяч, работавших на территории 48 штатов в США, людей, которым, кстати, пришлось платить пособие по безработице, а это от 400 до 700 баксов в НЕДЕЛЮ каждому, в зависимости от штата. - Так что когда политики думают о безопасности государства и народа - всё делается просто и быстро!