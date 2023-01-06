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  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Откуда монголы брали сотни тысяч луков и стрел для своих завоеваний, если они жили в степях?

Объединившись под предводительством Чингисхана, монголы оказались почти неудержимыми в своих завоеваниях и создали самую большую сухопутную* империю в мире (титул самой крупнейшей империи в мире с колониями на 5 континентах принадлежит Британии).

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