Откуда монголы брали сотни тысяч луков и стрел для своих завоеваний, если они жили в степях?

Объединившись под предводительством Чингисхана, монголы оказались почти неудержимыми в своих завоеваниях и создали самую большую сухопутную* империю в мире (титул самой крупнейшей империи в мире с колониями на 5 континентах принадлежит Британии).
Объединившись под предводительством Чингисхана, монголы оказались почти неудержимыми в своих завоеваниях и создали самую большую сухопутную* империю в мире (титул самой крупнейшей империи в мире с колониями на 5 континентах принадлежит Британии).
Свежие комментарии