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Александр Росляков. С Грудининым в груди

Александр Росляков. С Грудининым в груди

Сегодня все смеются над кремлевской пропагандой, которая де вконец разучилась морочить голову народу.

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Владимир Сергеев
Похоже сам Росляков казачек то засланный ... То он на Платошкина на наезжает ...теперь за Грудинина взялся .. С ГНИЛЬЦОЙ товариСЧ
Владимир Eвтушенко
Да дерьмо оно конченное этот Подляков. Так бы я переиначил его погоняло.
Андрей Иваныч
Рослякову позор,а когда то был вменяемым.Говённая статейка ,что уже не удивляет
Александр
Каким он был,таким и остался.Объект его атак -Путин.За это ему денежку платят.А кого попутно закопать-плевать.
Вениамин Мельников
начал читать и бросил.Советую и Вам.
саша дмитренко
ублюдочная оппозиция ищет оправдания своей никчемности))))
Gennadiy Kozyrev
Автор статьи - провокатор и негодяй - пытается слить выборы. По сути - призывает на них не ходить, мол всё уже и без вас решено. Но на выборы надо идти и выбирать оппозиционных власти кандидатов.
M T
Одного "народного избранника" разоблачили, а остальных - нет. Только в сложившейся ситуации, лиц другого типа во власти нет и быть не может. Все иллюзии отбора каких-то "честных" - не более, чем миражи, которые неизбежно развеются. Особенно это касается "честных (настоящих, верных) коммунистов", существующих только в лживых легендах красной пропаганды и глупых головах им верующих . Правде нужно глядел прямо в ее бесстыжие глаза и не забывать, что никого кроме коммунистов и комсомольцев у власти нет с 1917 г, а "светлое будущее", ими обещанное и построенное - стало сегодня Настоящим. То, что не все коммунисты сегодня так себя называют - смущать не должно. Ульянов тоже назвался Лениным, но мерзость его деяний от этого только увеличилась.
Анфиса Иванова
Тень Рослякова.
M T
От тени Грудинина слышу.
Владимир Eвтушенко
Да погань этот таракан ( Му..к Типичн7ый).

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