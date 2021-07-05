Александр Росляков. С Грудининым в груди

Несекретные материалыПолитикаАлександр Росляков. С Грудининым в груди Сегодня все смеются над кремлевской пропагандой, которая де вконец разучилась морочить голову народу.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СергеевПохоже сам Росляков казачек то засланный ... То он на Платошкина на наезжает ...теперь за Грудинина взялся .. С ГНИЛЬЦОЙ товариСЧВладимир EвтушенкоДа дерьмо оно конченное этот Подляков. Так бы я переиначил его погоняло.Андрей ИванычРослякову позор,а когда то был вменяемым.Говённая статейка ,что уже не удивляетАлександрКаким он был,таким и остался.Объект его атак -Путин.За это ему денежку платят.А кого попутно закопать-плевать.ВМВениамин Мельниковначал читать и бросил.Советую и Вам.саша дмитренкоублюдочная оппозиция ищет оправдания своей никчемности))))GKGennadiy KozyrevАвтор статьи - провокатор и негодяй - пытается слить выборы. По сути - призывает на них не ходить, мол всё уже и без вас решено. Но на выборы надо идти и выбирать оппозиционных власти кандидатов.M TОдного "народного избранника" разоблачили, а остальных - нет. Только в сложившейся ситуации, лиц другого типа во власти нет и быть не может. Все иллюзии отбора каких-то "честных" - не более, чем миражи, которые неизбежно развеются. Особенно это касается "честных (настоящих, верных) коммунистов", существующих только в лживых легендах красной пропаганды и глупых головах им верующих . Правде нужно глядел прямо в ее бесстыжие глаза и не забывать, что никого кроме коммунистов и комсомольцев у власти нет с 1917 г, а "светлое будущее", ими обещанное и построенное - стало сегодня Настоящим. То, что не все коммунисты сегодня так себя называют - смущать не должно. Ульянов тоже назвался Лениным, но мерзость его деяний от этого только увеличилась.Анфиса ИвановаТень Рослякова.M TОт тени Грудинина слышу.Владимир EвтушенкоДа погань этот таракан ( Му..к Типичн7ый).Комментировать
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