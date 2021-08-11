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По каким поколениям ударили "лихие" 90-ые больше?

По каким поколениям ударили "лихие" 90-ые больше?

Мысли и по волне моей памяти Часто идут споры…по какому поколению ударили 90-е? Одни говорят по поколению 70-х, другие по поколению 60-х! А мне кажется по всем, но по всем по-разному.

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Елена Мамонова
по нашему поколению 70тых
Аркадий Шацкий
Только закончили школу, строили планы кем стать, куда поступать, а тут бац и ничего.
Van Van
статья размазня
шатских александр
Не дай вам Бог жить в эпоху перемен!
Alexander
По нашей семье 90-е никак не ударили. Наоборот, это были лучшие годы в нашей жизни. Я создал три предприятия и деньги полились рекой. Никаких наездов не было. А потом власти стали повышать налоги. Когда они дошли до немыслимой величины, пришлось закрыть бизнес. - Повышение налогов спровоцировали бывшие коммунисты, создавшие огромные маркеты. Мелкие предприниматели были им как кость в горле. Люди знали - зачем покупать в маркете за три дорога, куда еще и ехать час-полтора, когда рядом с домом ларек, где все тоже самое, но намного дешевле.
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей
Сергей

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