По каким поколениям ударили "лихие" 90-ые больше?

Мысли и по волне моей памяти Часто идут споры…по какому поколению ударили 90-е? Одни говорят по поколению 70-х, другие по поколению 60-х! А мне кажется по всем, но по всем по-разному.
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