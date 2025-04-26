Европа готовится идти своим путем — на Россию

Парижу и Лондону впору готовиться проглотить пилюлю проигрыша. Каждый следующий пакет предложений по мирному урегулированию оказывается для киевских и для их сегодняшних франко-британских кураторов хуже предыдущего.
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