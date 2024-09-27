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Роспотребнадзор: число нарушений при продаже косметики возросло в четыре раза

Роспотребнадзор: число нарушений при продаже косметики возросло в четыре раза

Почти 6% косметики на российских прилавках не соответствовали нормам. Количество нарушений при ее производстве и продаже в 2024 году возросло в четыре раза, сообщила «Известиям» пресс-служба Роспотребнадзора.

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