Роспотребнадзор: число нарушений при продаже косметики возросло в четыре раза

Почти 6% косметики на российских прилавках не соответствовали нормам. Количество нарушений при ее производстве и продаже в 2024 году возросло в четыре раза, сообщила «Известиям» пресс-служба Роспотребнадзора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии