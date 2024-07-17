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Татьяна Голикова раскрыла указ об изменениях в жизни пенсионеров

Татьяна Голикова раскрыла указ об изменениях в жизни пенсионеров

Татьяна Голикова раскрыла указ об изменениях в жизни пенсионеров Юлия ЧелкановаСогласно официальным заявлениям Татьяны Голиковой, начиная с 1 июля 2024 года, неработающие граждане России могут рассчитывать на существенное повышение среднего размера пенсии по старости.

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