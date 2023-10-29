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Кому нужен социальный рейтинг в России: внедрение его уже началось

Кому нужен социальный рейтинг в России: внедрение его уже началось

Можно ли оценить, насколько тот или иной человек «полезен» для государства? Всплеск дискуссии на эту тему проходит после информации о том, что Российский государственный социальный университет (РГСУ) разрабатывает систему социального рейтинга, подобную китайской, которая уже внедрена там в некоторых муниципальных образованиях.

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Комментарии
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Марина
против рейтингов
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3 д.
Алатырка
Внедряйте рейтинги для чиновников, полицаев и главнюков, а мы как нибудь так - без них обойдемся
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2 д.

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