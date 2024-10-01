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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кристиан Хорнер: «Марко хотел высадить Риккардо в июне, я сделал все, чтобы купить Даниэлю время»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер сообщил, что консультант Гельмут Марко выступал за увольнение Даниэля Риккардо еще в районе Гран-при Испании, который прошел с 21 по 23 июня.

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