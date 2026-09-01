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Казанда Алтын Урда һәм Казан ханлыгындагы хәрби эшләр турында китап тәкъдим ителә

3 сентябрьдә «Ногай» кунакханәсендә тарих фәннәре докторы Искәндәр Измайловның «Дела войны. Книга 2. Улус Джучи (Золотая Орда).

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