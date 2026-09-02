Наши войска вслед за восточным смяли и западный фланг обороны ВСУ у Орехова Российские войска, продолжая наступление в Запорожской области, атаковали позиции противника к западу от Орехова.
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Страна отмечает День российской гвардии
2 сентября в России отмечается День российской гвардии — праздник, установленный указом Президента Владимира Путина 22 декабря 2000 года в связи с 300-летием создания первых гвардейских полков. В 2026 году праздник отмечается в 26-й раз, напоминая о славных традициях элитных воинских формирований страны.
Дата 2 сентября выбрана не случайно — она связана с историческими событиями петровской эпохи. Именно в 1691 году Пётр I сформировал Преображенский и Семёновский полки, ставшие основой русской гвардии. Эти воинские части создавались на базе знаменитых потешных войск Петра и стали прообразом элитных подразделений российской армии.
Преображенский полк был основан в подмосковном селе Преображенском, а Семёновский — в селе Семёновском. Гвардейские полки XVIII века участвовали во всех войнах Российской империи, готовили офицерские кадры для всей армии и играли ключевую роль в жизни государства. Пётр I заложил традицию шефства и покровительства над полками, которой впоследствии придерживались все российские императоры.
В современной России гвардейские традиции продолжают элитные подразделения Вооружённых Сил Российской Федерации, носящие почётное звание гвардейских. Эти части и соединения унаследовали славу и боевые традиции исторических гвардейских полков, демонстрируя высочайший профессионализм и воинское мастерство при выполнении боевых задач.
История российской гвардии — это летопись воинской доблести, мужества и беззаветного служения Отечеству. От Полтавской баталии до Отечественной войны 1812 года, от сражений Первой мировой до героических подвигов Великой Отечественной войны — гвардейцы всегда находились на самых ответственных участках, выполняя наиболее сложные боевые задачи. Звание гвардейской части или соединения присваивалось за массовый героизм личного состава, образцовое выполнение боевых заданий и высокие боевые отличия.
В годы Великой Отечественной войны звание гвардейских получили сотни частей и соединений Красной Армии. Первыми гвардейскими стали четыре стрелковые дивизии, отличившиеся в Смоленском сражении осенью 1941 года. К концу войны в составе Вооружённых Сил насчитывалось 11 гвардейских армий, десятки гвардейских корпусов и дивизий всех родов войск. Гвардейцы штурмовали Берлин, освобождали европейские столицы, водружали Знамя Победы над Рейхстагом.
Современные гвардейские части Российской Армии достойно несут эстафету славных традиций. Они оснащены новейшими образцами вооружения и военной техники, укомплектованы профессиональными военнослужащими высочайшей квалификации. Гвардейцы проходят особую подготовку, соответствующую высокому званию элитных подразделений, и готовы в любой момент выполнить приказ по защите суверенитета и территориальной целостности России.
День российской гвардии традиционно сопровождается торжественными мероприятиями в воинских частях и гарнизонах по всей стране. В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади проходят конкурсы строевой песни и показательные выступления, напоминающие о славных традициях петровских гвардейцев. Военнослужащие гвардейских частей принимают поздравления от командования и ветеранов службы.
Официальные поздравления в адрес военнослужащих гвардейских частей традиционно звучат со стороны руководства страны и Министерства обороны. В обращениях отмечается важность служения в гвардии, их роль в обеспечении обороноспособности страны и защите государственных интересов. Особые слова благодарности звучат в адрес ветеранов-гвардейцев, которые заложили основу современных воинских традиций.
День российской гвардии — это дань уважения тем, кто выбрал непростой путь служения Родине, продолжая традиции, заложенные более трёх столетий назад Петром I. Праздник напоминает о преемственности поколений защитников Отечества и о том высоком статусе, который гвардия занимала и продолжает занимать в системе обеспечения безопасности и обороны государства.