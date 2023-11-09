Боец Калинин назвал сильные стороны Минеева и Штыркова

Боец Сергей Калинин 9 ноября заявил, что кикбоксер, чемпион Европы и мира Владимир Минеев обладает исключительно сильным ударом, а его оппонент — самбист, боец смешанных единоборств Иван Штырков — хорош в клинче.
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