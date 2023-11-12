В Севастополе готовят премьеру иммерсивного спектакля «Море Лазарева»

В ноябре в Севастополе покажут премьеру иммерсивной постановки «Море Лазарева», которую посвятят к 235-летию выдающегося военного деятеля, учёного, мореплавателя, исследователя Антарктиды Михаила Петровича Лазарева.
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