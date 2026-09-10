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Пронедра

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Настя Каменских попала в базу «Миротворца» за поддержку русского языка

Настя Каменских попала в базу «Миротворца» за поддержку русского языка

Певицу Анастасию Каменских занесли в базу экстремистского ресурса «Миротворец» после заявлений о языке.

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