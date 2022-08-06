7 августа – День образования ФКУ «Объединённая редакция МВД России»

Истоки создания подразделения ведут к 90-м годам прошлого века. Тогда единственным изданием, из которого можно было узнать о работе борцов с преступностью, был журнал «Советская милиция».
Происшествия12 подписчиков
Популярные статьи
- По поручению Председателя Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, приведшего к пожару в Московской области
- Лаборатория в палатках. В Московской области полицейские пресекли производство наркотиков
- Бизнесмен из Северной Осетии пытался незаконно получить более 21 млн рублей при возмещении НДС
Свежие комментарии