Ультиматум Брюсселя: Европа прислала Украине письмо с условиями финансирования

Евросоюз отказывается выдавать Киеву деньги авансом.В ответ на просьбы Владимира Зеленского срочно найти 27 миллиардов долларов на оборону, Брюссель направил в Верховную раду официальное письмо со списком невыполненных требований.
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