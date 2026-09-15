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Царьград

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Ультиматум Брюсселя: Европа прислала Украине письмо с условиями финансирования

Ультиматум Брюсселя: Европа прислала Украине письмо с условиями финансирования

Евросоюз отказывается выдавать Киеву деньги авансом.В ответ на просьбы Владимира Зеленского срочно найти 27 миллиардов долларов на оборону, Брюссель направил в Верховную раду официальное письмо со списком невыполненных требований.

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