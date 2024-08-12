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Владимир Гомельский: «Итог олимпийского турнира закономерен, у американцев была самая сильная команда»

В финале ОИ-2024 США победили Францию. «Этот итог закономерен, у американцев была самая сильная команда.

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