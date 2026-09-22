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Адвокат Грикевич подчеркнула, что развод перед банкротством не гарантирует защиту активов

Адвокат Грикевич подчеркнула, что развод перед банкротством не гарантирует защиту активов

Адвокат Оксана Грикевич в разговоре с ИА RuNews24.ru предупредила о рисках при разводе и переоформлении имущества перед банкротством.

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