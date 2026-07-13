Адвокат Тимергазина: договор с подрядчиком и страховка снизят риски при ремонте

Чтобы ремонт в квартире не закончился штрафами, судебными спорами и конфликтами с соседями, собственнику стоит заранее изучить местные правила тишины, согласовать перепланировку, соблюдать порядок замены коммуникаций и правильно организовать вывоз строительного мусора.