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Адвокат Тимергазина: договор с подрядчиком и страховка снизят риски при ремонте

Адвокат Тимергазина: договор с подрядчиком и страховка снизят риски при ремонте

Чтобы ремонт в квартире не закончился штрафами, судебными спорами и конфликтами с соседями, собственнику стоит заранее изучить местные правила тишины, согласовать перепланировку, соблюдать порядок замены коммуникаций и правильно организовать вывоз строительного мусора.

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