В России разработали поправки в закон о пенсиях военных и силовиков

В Госдумы на рассмотрение был внесен законопроект, предлагающий предоставить возможность ряду силовых и военных ведомств самим определять способы выплаты пенсий через органы Федерального казначейства или Сбербанк России.
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