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Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Московская биржа приостановила торги на срочном рынке с 09.30 мск, следует из сообщения пресс-службы площадки.

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Александр Ляшенко
«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — сообщили Frank Media в пресс-службе биржи. Последний крупный сбой на Мосбирже наблюдался год назад — в сентябре 2022 года. Тогда биржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на 1,5 часа. Биржа объяснила приостановку выявлением отсутствия некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы (ТКС) валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов. На срочном рынке крупных сбоев с февраля 2022 года, когда Мосбиржа приостанавливала торги почти на всех рынках, не наблюдалось.
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