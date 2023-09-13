Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке

Александр Ляшенко

«Из-за нештатной работы торгово-клиринговой системы срочного рынка в утреннюю торговую сессию было принято решение о приостановке торгов с 9:30. Проводится диагностика системы, о возобновлении торгов будет сообщено дополнительно», — сообщили Frank Media в пресс-службе биржи. Последний крупный сбой на Мосбирже наблюдался год назад — в сентябре 2022 года. Тогда биржа приостанавливала торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов на 1,5 часа. Биржа объяснила приостановку выявлением отсутствия некоторых клиентских кодов в текущей конфигурации торгово-клиринговой системы (ТКС) валютного рынка, что ограничивало возможности проведения операций клиентами отдельных участников торгов. На срочном рынке крупных сбоев с февраля 2022 года, когда Мосбиржа приостанавливала торги почти на всех рынках, не наблюдалось.