Дерматолог рассказала об особенностях аллергии на холод и дала несколько советов

Аллергия на холод может передаваться по наследству, но также может встречаться у людей без семейного анамнеза, рассказала «Известиям» 11 января дерматовенеролог и дерматолог Европейского медицинского центра (EMC) Дарья Смирнова.
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