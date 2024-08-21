Барецкий сообщил о тайном приезде певицы Пугачевой в Россию

Шоумен Стас Барецкий заявил о тайном возвращении опальной певицы Аллы Пугачевой в нашу страну. По заверениям артиста, бывшая примадонна отечественной эстрады решила приехать на родину, но без своего суженного Максима Галкина*.
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