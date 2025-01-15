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Царьград

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Лесные пожары в Лос-Анджелесе: более 12 тыс. строений уничтожено, 24 погибших

Лесные пожары в Лос-Анджелесе: более 12 тыс. строений уничтожено, 24 погибших

Лесные пожары в округе Лос-Анджелес выявили проблемы США, заявила Мария Захарова. Катастрофа охватила более 16 тыс.

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Комментарии
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Eduard
Лос-Анжелес аналог Садома и Гоморы!
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