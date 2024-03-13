«Невозможно противостоять»: Солдаты ВСУ пришли в ярость из-за «сюрприза» ВС России на передовой: Новости СВО, к утру 13.03.2024 г., последние данные о проведении специальной военной операции России на Украине

Новости СВО по состоянию к утру 13 марта 2024 года, последние данные о продвижении ВС России в зоне проведения спецоперации РФ на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Сырский обезумел, тысячи погибших»: ВС России разнесли крупные резервы врага под Бердычами: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 10.03.24 г.
- «Мощный успех ВС РФ»: ВСК России разнесли секретный разведцентр ВСУ «Овидиополь-2»: Карта боевых действий, новости войны на Украине — интерактивная карта СВО РФ, Новости Украины сегодня, на 08.03.24 г.
- «Враг опешил от удара»: ВС России мощным ударом разнесли крупную бронеколонну ВСУ: Новости СВО, на 11 марта 2024 г., свежие новости о ходе спецоперации России на Украине
Свежие комментарии