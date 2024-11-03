Google активно использует ИИ при создании своих продуктов

Более четверти всего нового кода для продуктов в Google в ходе третьего квартала 2024 года было сгенерировано ИИ и затем проверено инженерами, заявил генеральный директор компании Сундар Пичаи, сообщило 3 октября сетевое издание AI-News.
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