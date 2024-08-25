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  • Александр
    у этого афтора и его протеже вместо головы и мозгов маленький писюн торчит!!!Даня Милохин хоче...
  • Владимир Лев
    Да не надо нам этих тварей ближайшие 100 лет.Даня Милохин хоче...
  • Ильдус Мамлеев
    Там они и сдохнут только и всего им уже не привыкать это делать!Крупные силы ВСУ ...

«Это живое предупреждение». Как в России и в мире отреагировали на задержание Павла Дурова властями Франции?

«Это живое предупреждение». Как в России и в мире отреагировали на задержание Павла Дурова властями Франции?

Карлсон назвал задержание Дурова предупреждением владельцам онлайн-платформ Американский журналист Такер Карлсон, реагируя на задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил, что бизнесмена заперла западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО.

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