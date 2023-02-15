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Захарова раскрыла истинную причину высылки из Эстонии организатора акций "Бессмертного полка"

Захарова раскрыла истинную причину высылки из Эстонии организатора акций "Бессмертного полка"

Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора акций "Бессмертного полка". "Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий двадцатого века", - указала дипломат.

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