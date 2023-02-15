Захарова раскрыла истинную причину высылки из Эстонии организатора акций "Бессмертного полка"

Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора акций "Бессмертного полка". "Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий двадцатого века", - указала дипломат.
Захарова прокомментировала высылку из Эстонии организатора акций "Бессмертного полка". "Националистические круги, в том числе Эстонии, уже много лет насаждают искаженную интерпретацию исторических событий двадцатого века", - указала дипломат.
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