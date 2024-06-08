Бывший военный лётчик, администратор Telegram-канала Fighterbomber рассказал о возможном скором приказе по натовским беспилотникам, который военные ждут уже очень давно.
"ХОТЬ УСЕЙТЕ ИМИ ДНО": ЛЁТЧИК РАССКАЗАЛ О СКОРОМ ПРИКАЗЕ ПО НАТОВСКИМ БЕСПИЛОТНИКАМ
Комментарии
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Аудрюс
Опять одни эмоции! Автор! Найди тему реальную, а не думки о том как оно может быть!
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16 час.
VG
Vasily Golov
Физического способа нет?БПЛА-камикадзе не может уничтожить "Глобал Хоук"?Запуск с самолета. Пилот наводчик.Вошел в зону и выпустил тройку камикадзе.Научились уничтожать Бабу Ягу.Сам садился на нее и взрыв.Либо сеть сверху набрасывали.сама падала.
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15 час.
Россиянин
Лучше всего, "толстяка" пригнать к нам. Изучить внутренности, а затем на выставку. Пусть народ полюбуется. Ну и янки которые в Москве разумеется тоже.
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18 мин.
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