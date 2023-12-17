Кубанский общественник раскрыл итоги съезда «Единой России» до его начала

КРАСНОДАР, 17 декабря, ФедералПресс. В столице начинается съезд «Единой России». Региональный координатор акции МЫВМЕСТЕ в Краснодарском крае, председатель регионального отделения Российского союза сельской молодежи на Кубани Георгий Титов рассказал о результатах мероприятия до его начала.
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