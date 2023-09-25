"Была полной идиоткой": финансирующая боевиков ВСУ Вайкуле сообщила о прозрении
Лайма Вайкуле любит утверждать, что якобы кормила весь Советский Союз. "Я не стала артисткой благодаря ему, – уверяет певица.
Комментарии
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Вот интересно бабку из хора не коробила внучка - проститутка из кабаре? И каким именно местом она кормила весь ссср, а то вдруг на пенсии за кормешку вычтут 😀
Запретить въезд Вайкуле в Россию пожизненно! Она наш враг. И всё этим сказано.
Старая проститутка, больше не пользуется спросом, вот и истерика.
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