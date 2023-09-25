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"Была полной идиоткой": финансирующая боевиков ВСУ Вайкуле сообщила о прозрении

"Была полной идиоткой": финансирующая боевиков ВСУ Вайкуле сообщила о прозрении

Лайма Вайкуле любит утверждать, что якобы кормила весь Советский Союз. "Я не стала артисткой благодаря ему, – уверяет певица.

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Комментарии
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КК
Крокодил Крокодилович
Вот интересно бабку из хора не коробила внучка - проститутка из кабаре? И каким именно местом она кормила весь ссср, а то вдруг на пенсии за кормешку вычтут 😀
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3 час.
СМ
Сергей Матвеенко
Запретить въезд  Вайкуле в Россию пожизненно! Она наш враг. И всё этим сказано.
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2 час.
ГМ
Георгий Михалев
Старая проститутка, больше не пользуется спросом, вот и истерика.
Ответить
2 час.

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