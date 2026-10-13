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США не предложили Украине уступок за отказ атаковать НПЗ

США не предложили Украине уступок за отказ атаковать НПЗ

Американские переговорщики заявили, что не предложат Украине никаких уступок взамен на отказ от атак на российские НПЗ, подчеркнув, что США и так много делают для Украины, предоставляя разведданные для ВСУ.

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