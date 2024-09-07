Продемонстрировал последствия аварии: сын Джоли показался на публике после реанимации

Пакс Тьен намекнул на свое отношение к инциденту. Так сын Джоли выглядел незадолго до аварии LEGION-MEDIAНа днях папарацци удалось в первый раз после перерыва заснять 20-летнего приемного сына Анджелины Джоли Пакса Тьена, которого не видели на публике больше месяца.
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