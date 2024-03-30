Наталья Бестемьянова: «Думаю, нас допустят до Олимпиады‑2026, но с ограничениями»

«Думаю, что нас допустят до ОИ‑2026, но с ограничениями. Я очень надеюсь, что россиян пустят на ЧМ в следующем году, если не допустят, то только одна квота на Олимпиаду, это будет очень грустно», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду.